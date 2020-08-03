شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري للتأمين» يتوقع تراجع أقساط التأمين 3% بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الاتحاد المصري للتأمين، أن انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، تسبب في حدوث أعمق ركود وقع منذ ثلاثينات القرن الماضي، متوقعا أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4% في العام الحالي 2020، وأن تتراجع أقساط التأمين (الحياة وغير الحياة) بنحو 3% عما كانت ما قبل الركود.

وأوضح الاتحاد- في دراسة أصدرها اليوم الاثنين حول تأثيرات أزمة كورونا على قطاع التأمين، أن هذا الركود سيؤدي إلى انخفاض الطلب على التأمين هذا العام، وبخاصة التأمين على الحياة.

وقال الاتحاد إنه على الرغم من ذلك، فمن المتوقع أن تتعافى صناعة التأمين من ذلك الركود، الذي من المفترض أن يكون قصير الأجل، وأن تبدأ أقساط التأمين في النمو من جديد ويدخل الاقتصاد في مرحلة من الانتعاش طويل الأجل«.

وتوقع أن تكون تأمينات الممتلكات والحوادث هي المحرك الرئيسي لانتعاش التأمين مرة أخرى، وسيكون النصيب الأكبر من هذا الانتعاش للأسواق الناشئة، وخاصة الصين.

وبينت دراسة الاتحاد المصري للتأمين، أن أزمة فيروس كورونا بدأت في الوقت الذي تشهد فيه تأمينات «غير الحياة» تشددا في الأسعار، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في الخطوط التجارية على وجه الخصوص، مع وجود ندرة في رأس المال.

وأشارت إلى أن التجربة التي تعرضت لها منظومة الصحة والأزمات الاقتصادية التي وقعت هذا العام، ستزيد من الوعي بالمخاطر، مما سيؤثر بدوره على زيادة الطلب على التأمين عبر العديد من خطوط الأعمال التجارية، بما في ذلك طلب المنتجات التي تقدم حلولا للآثار الناتجة عن تلك الجائحة والتي بدورها قد تتطلب شكلا من أشكال دعم الحكومة نظرا للطبيعة غير التقليدية لمثل هذا الخطر.

ورجحت الدراسة أن تؤدي الصدمة الناتجة عن «كوفيد 19» إلى تسريع محاولات تطوير نماذج الأعمال الأخرى، مثل إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية للتخفيف من مخاطر تعطل الأعمال في المستقبل، ما سيؤدى إلى ظهور مجمعات جديدة فيما يتعلق بتأمينات الممتلكات والتأمينات الهندسية، وبالإضافة إلى ذلك سيكون هناك دعم وتعزيز للاتجاه نحو التحول الرقمى في الحياة الشخصية والحياة العملية على حد سواء، وكذلك سيكوون هناك تحفيز على الإسراع بتطوير منتجات وخدمات تأمينية جديدة.

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وأضافت الدراسة: «بعد عام 2019، سيشهد نمو أقساط التأمين على مستوى العالم (الحياة وغير الحياة) حالة من الركود على مدار عامي 2020 و2021، وستتقلص أقساط التأمين على الحياة في الأسواق المتقدمة بشكل حاد، بينما سيكون قطاع تأمينات غير الحياة أقل تأثراً بأزمة كوفيد 19، وسيشهد هذا القطاع تحسناً في معدلات نمو الأقساط، وستتفوق الأسواق الناشئة في الأداء في كلا القطاعين».

وخلصت الدراسة إلى أن «كوفيد 19» سيؤدي إلى إبطاء نمو سوق التأمين بنسبة 3 %، وأن حجم انخفاض معدل نمو إجمالي أقساط التأمين في عام 2020، سيكون مماثلاً لذلك الانخفاض الذي وقع خلال الأزمة المالية العالمية التي وقعت في الفترة ما بين 2007 و2009، غير أن الانخفاض الناتج عن جائحة كوفيد 19 سيكون أقل حدة من ذلك الانخفاض الذي وقع خلال الأزمة المالية العالمية، كما أنه من غير المتوقع أن يحدث نفس الاضطراب المستمر في السوق المالية الذي وقع وقت الأزمة العالمية.