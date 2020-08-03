شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار»: مصر تتقدم 9 مراكز فى «جودة التعليم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقدم مصر فى معيار جودة التعليم، وفقًا لتصنيف Us news العالمى، لتقفز من المركز 51 فى 2019 إلى المركز 42، خلال العام الجارى، بين أفضل 80 دولة على مستوى العالم.

وقال «عبدالغفار»، فى تصريحات أمس: «تقدمت مصر 9 مراكز، خلال عام واحد، فى التصنيف العالمى لجودة التعليم، وأصبحت فى المركز الثالث عربيًا، إذ إن معيار جودة التعليم يعتمد على ما توفّره الدولة المدرجة فى هذا التصنيف من تعليم عالى الجودة، لافتًا إلى أن هذا التقدم السريع فى تصنيف الدولة بمجال التعليم، يعكس الدعم الدائم الذى تقدمه القيادة السياسية للمنظومة بأكملها، الذى لا يقتصر فقط على الزيادة غير المسبوقة فى أعداد الكليات والجامعات؛ بل يمتد ليشمل جودة التعليم، ونوعيته، ودعم البحث العلمى، والنشر الدولى فى كل الجامعات والمراكز البحثية، ما انعكس إيجابًيا على ترتيب مصر بين دول العالم فى مجال جودة التعليم».

وأضاف «عبدالغفار»، وفقًا لتصنيف Us news، جاءت جامعة القاهرة فى الترتيب 434، والمنصورة فى الترتيب 663، وعين شمس 667، والإسكندرية 778، وأسيوط 885، وقناة السويس 928.

يذكر أن تصنيف Us news، تم بناءً على مسح عالمى قائم على المعرفة، لاختيار أفضل دول العالم فى مجال التعليم العالى للعام الجارى، اعتمادًا على 3 معايير أساسية هى وجود نظام تعليم عام متطور، وما إذا كان الناس سيفكرون فى الالتحاق بالجامعات فى هذه الدول، وإمكانية هذه الدول فى توفير تعليم عالى الجودة.

فى سياق متصل، أعلن «عبدالغفار» إدراج 70 مؤسسة تعليمية مصرية فى تصنيف الجامعات الإسبانى Ranking Web of Universities لعام 2020، إذ جاءت جامعة القاهرة فى المركز 655، والإسكندرية فى المركز 974 على مستوى الجامعات العالمية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن جامعات المنصورة، والجامعة الأمريكية، عين شمس، أسيوط، بنها، الزقازيق، طنطا، حلوان، جامعة الأزهر، وقناة السويس جاءت فى المراكز (1096-1963)، بينما جاءت (كفر الشيخ، المنوفية، المنيا، والجامعة البريطانية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بنى سويف، الفيوم، جنوب الوادى، أسوان، الجامعة الألمانية، سوهاج، وجامعة النيل) فى المراكز (2106 -2882)، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، دمياط، بورسعيد، جامعة المستقبل، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة فاروس، فى المراكز (3048– 3983)، والسويس، دمنهور، الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة 6 أكتوبر، جامعة مصر الدولية، فى المراكز(4024–4535)، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، المعهد التكنولوجى العالى، الكلية الفنية العسكرية، فى المراكز (5046–5161)، وجامعة مدينة السادات فى المراكز 6112، وجامعة الأهرام الكندية فى المركز 6642.

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