اليوم بـ4.. شيخ الأزهر يقرر رفع مكافأة امتحانات الشهادة الثانوية (مستند)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تعديل ضوابط مكافأة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2020 وزيادة المكافات الخاصة بأعمال اللجان.
ونص قرار شيخ الأزهر، الذي حصل الخليج 365 على نسخة منه، على احتساب مكافأة يوم العمل بأربعة أيام للعاملين بمراكز توزيع الأسئلة بالمناطق العادية وخمسة للنائية، ومنح رئيس المركز مكافأة يومين عمل قبل بداية العمل بالمركز للتحضير مع الأعضاء، ومنح الأعضاء مكافأة يوم واحد.
ونص القرار، على رفع المكافأة للإداريين والعمال ومعلمي التربية الرياضية وأمناء المعامل ومشرفي التغذية والأمن والأخصائيين الاجتماعيين والزائرات الصحيات والشرطة، أربعة أيام ام للمناطق النائية وثلاثة للعادية.
وقرر الإمام الإكبر شيخ الأزهر زيادة مكافأة اللجنة الإدارية لجميع العاملين بالمناطق الأزهرية 50 يوما للدور الأول و50 يوم للدور الثانى مع عدم الجمع بين أعمال اللجنة الإدارية، وأي مكافآت تستحق للجان نظام الشهاده والمراقبة للثانوية.
ونص قرار فضيلة الإمام الأكبر، على احتساب مكافأة تصحيح وتقدير الدرجات لرؤساء المواد والمشرفين والمراجعين والمقدرين بواقع يومين لكل يوم عمل فعلى مع تطبيق لائحة الامتحانات أرقام م 17، 18، 19 و20 وبحد أقصى 15 يوما.
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