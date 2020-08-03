"هنا أجمل شواطئ العالم".. وزيرة البيئة تتفقد محمية وادي الجمال (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:



تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الاثنين، محمية وادي الجمال في البحر الأحمر؛ لمتابعة تنفيذ قرار فتح محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر للزوار، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للتعامل مع الأزمة الراهنة لعودة الحياة إلى قطاع السياحة البيئية، مع الحفاظ على سلامة الزوار والأنظمة البيئية.

رافق الوزيرة خلال الجولة رئيس مجلس مدينة مرسى علم، وعدد من قيادات قطاع المحميات بالوزارة.

وشددت فؤاد على أهمية محمية وادي الجمال للسياحة البيئية عالميًّا؛ حيث تعد منطقتا حنكوراب والقلعان من أجمل شواطئ العالم، بالإضافة إلى الطبيعة التراثية والثقافية الفريدة للمنطقة، والتي تميزها ويحافظ عليها السكان المحليين بالمنطقة، كجزء أساسي ولا غنى عن دورهم في مسارات التنمية التي تنفذها الوزارة.

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وأكدت وزيرة البيئة أن مصر تشهد حاليًّا تحولًا تنمويًّا سريعًا في كل المجالات؛ ومنها حماية المحميات الطبيعية وتطويرها للحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والثروات الطبيعية بها، من خلال تطويرها وإدارتها طبقًا للنظم العالمية التي تحقق الحفاظ على تلك الموارد مع تعظيم فرص الاستمتاع بها؛ حيث وجهت بالبدء في تطوير محمية وادي الجمال بإعداد دراسة التقييم الاستراتيجي البيئي للمحمية، وإعداد دراسة لتقييم الفرص الاستثمارية للمحمية، وخطة استخدام الأراضي وَفق الحساسية البيئية للحفاظ على موارد المحمية وتنوعها البيولوجي الفريد، مع دمج تراثها الثقافي والاجتماعي في خطط التطوير؛ بما يضعها ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة عالميًّا ونموذجًا حقيقيًّا للتنمية المستدامة التي يراعى فيها كل الأبعاد البيئية والاجتماعية والتراثية والثقافية والاقتصادية، ودمج القطاع الخاص.

وشملت الجولة زيارة متحف بيت العبابدة، الذي يعد نموذجًا حقيقيًّا متكاملًا للتنمية المستدامة القائمة على التعاون بين شركاء العمل البيئي، حيث تم تطويره مؤخرًا بالتعاون بين الوزارة متمثلة في أحد المشروعات القائمة والقطاع الخاص، يتمثل في أحد الفنادق المهتمة بالسياحة البيئية بالمنطقة والمجتمع المحلي، الذي يعد محورًا أساسيًّا لكل أعمال التطوير بالمحميات؛ لأنهم حماة الموارد الطبيعية والتراث الثقافي والبيئي على مدار السنين لنا وللأجيال القادمة.

والتقت فؤاد عددًا من زوار المحمية والسياح والذين أشادوا بالإجراءات الاحترازية بالمحمية والنظام المتبع، بالإضافة إلى طبيعة المحمية الفريدة.

جدير بالذكر أن محمية وادي الجمال على ساحل البحر الأحمر حيث تتميز بتنوعها الفريدة، والذي يضم طيورًا مهاجرة، وشواطئ صافية، بالإضافة إلى كائنات برية وبحرية وأنواع من النباتات النادرة؛ وهو ما يجعلها نموذجًا فريدًا للطبيعة الخلابة التي توجد فيها أنواع نادرة من الأشجار والنخيل والكائنات الحية.​