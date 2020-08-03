النيابة العامة تنتدب الأدلة الجنائية في وفاة "عروس دكرنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تباشر النيابة العامة التحقيقات في وفاة رضا محمود بمركز دكرنس في محافظة الدقهلية.

وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداول مواقع التواصل الاجتماعي واقعة وفاة "رضا" بادعاء قتلها على يد زوجها ووالدته؛ فأمر النائب العام بمتابعة التحقيقات في الواقعة.

وناظرت النيابة العامة جثمان المتوفاة وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانها بعد أن سألت الطبيب الذي استقبلها بالمستشفى وأعدَّ تقريرًا بحالتها.

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وسألت النيابة زوج المتوفاة وبعضَ ذَوِيه المقيمين جوارَه، والذين رجحوا انتحار المتوفاة بقفزها من سطح عقار مسكنها؛ إذ أكد الزوج رؤيته المتوفاة خلال انتحارهاـ وأنها كانت غاضبةً منه يومئذٍ غيرةً مِن ادعاء مازَحَه به صديقٌ له أمامَها، وقررَتْ إحدى قريباتها أن المتوفاة أفصحت لها عن رغبتها المسبقة في الانتحار إثرَ خلافات مع زوجها ووالدته.

واتهم والدا المتوفاة زوجَها ووالدتَه بقتلها على ضوء ما يعلماه من خلافات بينها وبين المذكورَيْن؛ حيث أكدت والدتها أنها علمت من نجلتها سبق تهديد زوجها لها بالقتل.

تحريات الشرطة أكدت ما بين المتوفاة وزوجها من خلافات، بينما لا تزال التحريات جاريةً لمعرفة كيفية وفاتها، وأمرت النيابة العامة الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بمعاينة وفحص الآثار العالقة بمسرح الحادث، وجارٍ استكمال التحقيقات.