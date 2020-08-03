"وفيات ميكروباص الموت بترعة المريوطية وحريق مصنع مواسير المرج".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

ضحايا لقمة العيش في العيد.. ارتفاع وفيات "ميكروباص الموت" لـ9 حالات

ارتفع عدد وفيات حادث سقوط سيارة ميكروباص بترعة المريوطية بمنشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، إلى 9 حالات.

قوات الإنقاذ النهري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة انتشلت جثة صباح اليوم الاثنين بعد انتشال 7 جثامين أمس، إضافة إلى وفاة أحد المصابين.

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق مصنع مواسير في المرج

أمرت نيابة المرج بانتداب المعمل الجنائي، لمعاينة الحريق الذي نشب داخل مصنع مواسير بلاستيك، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

"الحقوني أنا مخطوف".. تفاصيل القبض على المتهمين بخطف تاجر مخدرات بمدينة نصر

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ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 4 أشخاص لاتهامهم باختطاف تاجر بسبب خلافات مالية بينهم.

أمن القاهرة يضبط عاطل سرق كابلات من منطقة إنشاءات بجسر السويس

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص عقب قيامه بسرقة كمية من الكابلات النحاسية من منطقة الأعمال الإنشائية بشارع جسر السويس.

"غرّقه في برميل الميه".. "سمر" استعانت بعشيقها لقتل زوجها في الشرقية

لم يأبه "مصباح" لقول جيرانه بأن صديقه يتردد على مسكنه أثناء تواجده في العمل، ولم يهتم بتحذيراتهم "صاحبك بييجي البيت وانت مش موجود"، حتى قُتل على يده بمساعدة زوجته.

"دا صاحب عمري ومعاه مفاتيح الشقة".. بتلك الكلمات رد "مصباح" على تحذيرات جيرانه، مدافعا عن صديقه، لم يكن يتخيل أنه سيلقى مصرعه على يده بمساعدة زوجته.

أمن المنافذ ينفذ 79 حكم قضائي ويضبط قضيتين تهريب بضائع

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.