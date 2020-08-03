إعدام 3 طن لحوم مجمدة فاسدة قبل بيعها في القطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت النيابة العامة، بإعدام 3 طن لحوم مجمدة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم ضبطها داخل ثلاجة مجمدات غذائية مملوكة لصاحب محل، قبل ترويجها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، في منطقة القطامية.

ونجحت حملة تموينية، في ضبط صاحب المصنع "بدون ترخيص"، بدائرة قسم شرطة القطامية، لحيازته 3.655 طن لحوم معبأة داخل أكياس غير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، بقصد طرحها للبيع والتداول بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وأمرت بحجز المتهم 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث.