حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
أمرت نيابة حلوان، بحبس 5 أشخاص، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمتي التشاجر وحيازة سلاح ناري بمنطقة عين حلوان، كما استعلمت عن الحالة الصحية لاثنين من المصابين خلال المشاجرة.
تلقى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة وإصابة شخصين.
وبالانتقال والفحص تبين وقوع مشاجرة بين كل من، طرف أول "ح. م"، 30 سنة، عامل، و"و. م"، 35 سنة، عامل، و"ج. ف"، 52 سنة، وطرف ثان، كل من؛ "م. أ"، 28 سنة، و"م. ص"، 55 سنة، جميعهم يقيمون بمنطقة عين حلوان، وألقت قوات الأمن القبض على طرفي المشاجرة سالفي الذكر، وتحفظت على السلاح المستخدم في الواقعة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
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