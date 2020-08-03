شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات نجوم الكرة مع الثانوية العامة.. كريم شحاتة: حصلت على 73% ‏و«المعلم» فرح بمجموعي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع اقتراب ظهور نتيجة الثانوية العامة للموسم الدراسي 2019-2020، تواصلت «المصري اليوم» مع عدد من نجوم الكرة المصرية السابقين، من أجل الكشف عن مفارقاتهم مع نتيجة الثانوية والمجموع الذي حصلوا عليه.

كريم حسن شحاتة، نجم فريق الشباب السابق بالزمالك ولاعب المقاولون وبتروجت، والاعلامي الحالي، أكد أنه حصل على مجموع 73% بالثانوية العامة شعب الأدبي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»:«الكابتن حسن شحاتة سعد بمجموعي وبنجاحي وقتها، وكنت ناشئاً في صفوف الزمالك بذلك الوقت».

وعن سؤاله عن الهدية التي قدمها له والده الكابتن حسن شحاتة:«لا أتذكر الهدية وقتها ولكن الأسرة كانت سعيدة باجتيازي عقبة الثانوية العامة والتحاقي بعدها بكلية التجارة».

وأنهى حديثه مازحاً:«المجموع الذي حصلت عليه بالنسبة للاعب الكرة هو جيد، فلم أسعى لدخول كلية الطب مثلاً، ولكن كان طموحي في اللعبة».

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