شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تقرر تجميد ربط المترو بمطار القاهرة واستبداله بـ«الشاتيل باص» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة النقل تجميد ربط مطار القاهرة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، واستبدال المشروع بـ«الشاتيل باص»، بسبب التكلفة المرتفعة لوصلة المطار.

وقال وزير نقل سابق إن إلغاء ربط المترو بالمطار سيترتب عليه نتائج سلبية فى تقارير مؤشرات التنمية المستدامة، وتصنيف مطار القاهرة عالميا، خاصة وأن مشروعات ربط المترو بالمطارات ترفع تصنيفها دوليا، وهو ما حدث فى جميع مطارات العالم، المرتبطة بمشروعات النقل السريعة والمنتظمة، موضحا أن «الشاتيل باص» وسيلة ثانوية تسمح بها الدول للقطاع الخاص لتقديم خدمة مميزة، بأسعار مختلفة.

وأشار إلى أن دراسة ربط المترو بالمطار بدأت عام ١٩٩٩، وتقرر تعديلها لخدمة مشروعات التنمية الشاملة للدولة، فى شرق القاهرة، ولخدمة مصر الجديدة ومحور تنمية شيراتون، من خلال محطة الكلية الحربية، مع ربط المترو بصالتى ٢ و٣ بالمطار الجديد، ما يرفع من تصنيف مصر الاقتصادى فى المؤشرات الاقتصادية.

وأوضح الوزير السابق: «الدولة أنفقت على محطة هليوبوليس ٢ مليار جنيه، بهدف تصميم محطة تستوعب قطارات المطار والخط الثالث، مؤكدا أن إلغاءها خسارة فادحة للمشروع، لأن الخط الثالث هو أول خط مترو عرضى، يربط أقصى شرق إلى أقصى غرب القاهرة الكبرى، ويعد الأضخم فى الشرق الأوسط».

وكشفت مصادر مطلعة بالهيئة القومية للأنفاق أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وجه بسرعة الانتهاء من دراسة الأتوبيس brt، لطرحه على شركات متخصصة، ليكون وسيلة الربط الأساسية بين الخط الثالث والقطار الكهربائى فى محطة عدلى منصور التبادلية.

وأوضحت المصادر أن هذه هى ثالث دراسة لربط المترو بالمطار، وأن الأولى أعدها المكتب الاستشارى الفرنسى سيسترا، وتقرر تعديلها لتستقر على مسارها الحالى، وكانت تبدأ من محطة هليوبوليس، مارة بشارع الحجاز نحو شيراتون، وصولا إلى مطار القاهرة.

من جهة أخرى، تفقد «الوزير» محطة صفاء حجازى، بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، وتابع معالجة وإصلاح عمارة الشربتلى فى الزمالك. واطمأن «الوزير» على مدى التزام الشركات بتنفيذ الأعمال الموصى بها من اللجنة الفنية الهندسية، واستمرار العمل على مدار الساعة فى الموقع، تمهيدا لعودة السكان إلى العمارة.

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وتفقد «الوزير» محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، وهى محطة عدلى منصور، ثم ورشة العمرة الجسيمة، ثم تفقد باقى محطات المرحلة.