شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تستعد لتدشين منطقة «الميني فوتبول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس إدارة منطقة المنيا للـ«ميني فوتبول»، اجتماعًا تحضيريًا تمهيدًا لتدشين المنطقة بالمحافظة، الأحد المقبل، الموافق 9 من شهر أغسطس الجاري.

وقال أيمن عبدالرحمن الأفندي، رئيس مجلس إدارة منطقة المنيا للـ«ميني فوتبول»، إن حفل تدشين منطقة المنيا للعبة، وافتتاح مقرها الكائن بجوار نقابة الزراعيين في وسط مدينة المنيا، سيحضره كل من: أحمد سمير سليمان، رئيس الإتحاد المصري للـ«ميني فوتبول» ونائب رئيس الإتحاد العربي، ورئيس لجنة تطوير الإتحاد الأفريقي، والكابتن فكري صالح، المدرب الدولي.

وأضاف أن الاجتماع التحضيري الذي عقده مجلس إدارة المنطقة في المنيا، ناقش الاستعدادات النهائية، للتواصل مع مراكز الشباب، خاصة في القري، وخطة الانتشار والترتيبات اللازمة، ووضع خطة ومحاور العمل، وذلك في حضور بعض الرموز الرياضية بالمحافظة ومنهم: الكابتن مصطفي السيد، والكابتن هشام عبدالرسول.

وأوضح «الأفندي» أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على تحقيق أهداف الإتحاد العام للـ«ميني فوتبول»، وتحقيق الانتشار في مراكز الشباب خاصة بالقري، والسعي لاكتشاف المواهب التي لاتجد الفرص المناسبة والدعم اللازم، حتي تظهر نجوم كروية لامعه، مثل النجم العالمي محمد صلاح، وحتي يتم تنشئة أجيال جديدة ترفع شعار الرياضة للجميع، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تحمي الشباب والطلائع من الاتجاه نحو الانحراف ومن الأفكار الهدامة والمتطرفة والمخدرات.

ويضم مجلس إدارة منطقة المنيا الذي جري اعتماده من رئيس الاتحاد كل من: أيمن عبدالرحمن الأفندي، رئيسًا لمجلس الإدارة، وناصر محمد على، نائبا، وأعضاء مجلس الإدارة: الاستاذ الدكتور رمضان محمود عبدالعال، بكلية التربية الرياضية، الدكتور محمد هنداوي، بكلية التربية الرياضية، محمد محمود عبدالعزيز، مختار عبدالعزيز، إسلام فهمي، مؤمن عبدالرحمن محمد، ومريم أسعد وكيل وزارة الشباب الأسبق بالمحافظة المديري التنفيذي للمنطقة.

والـ«مينى فوتبول» لعبة كندية الأصل، انتشرت في دول العالم وحققت جماهيرية على غرار كرة القدم، وهى كما يعبر عنها اسمها هي لعبة كرة القدم إنما بشكل مصغر يمكنها استيعاب بين 5 و7 لاعبين، ويعد رئيس الاتحاد المصري للـ«ميني فوتبول»، أحمد سمير سليمان، أحد مؤسسي اللعبة في أفريقيا، ومطورها على مستوي العالم.

Advertisements