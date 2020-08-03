شكرا لقرائتكم خبر عن للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. 3 طرق لمعرفة مقر لجنتك الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

من المقرر بدء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً بالتنسيق مع الخارجية، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

و تم تحديد 3 طرق لاستعلام الناخبين عن لجانهم الانتخابية تم تحديدها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتستطيع من اليوم التحقق من وجودك بقاعدة بيانات الناخبين على موقع الهيئة الرسمي " الهيئة الوطنية للانتخابات "

اضغط هنا ، أو إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151، أو بالاتصال بالخط الساخن 141.

جانب من مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن إجراءات انتخابات «الشيوخ» - صورة أرشيفية

ومتاح لك المعلومات التالية علي موقع الهيئة الوطنية للانتخابات وهي التعرف على لجنتك الانتخابية، ورقم اللجنة الفرعية، ورقمك في كشوف الناخبين.

ويذكر ان قاعدة البيانات المعروضة حاليا تضم كل من بلغ من السن 18 عامًا وقام بإصدار بطاقة رقم قومي، ومحذوف منها كل من ينطبق عليه شروط الإعفاء والمنع والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية منها، وفقاً للقانون.

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