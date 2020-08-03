شكرا لقرائتكم خبر عن التذاكر قاربت على النفاد.. إقبال كبير من المصريين والأجانب على زيارة قلعة قايتباي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إقبال كبير شهدته قلعة قايتباي في الإسكندرية، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، من المصريين والأجانب لزيارة معالم القلعة والاستمتاع بالبحر والتاريخ، وسط إجراءات احترازية خاصة تزامنًا مع استقبال الزوار.

قلعة قايتباى تستقبل زوارها من المصريين والأجانب فى رابع أيام العيد وسط اجراءات مشددة

قلعة قايتباى تستقبل زوارها من المصريين والأجانب فى رابع أيام العيد وسط اجراءات مشددة

يقول محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي، في بيان، الاثنين، إن تذاكر الدخول قاربت على النفاذ نتيجة الإقبال المكثف على القلعة في رابع أيام العيد، باعتبارها المتنفس الوحيد للتنزه خاصة مع غلق المتنزهات والشواطئ، مشيرًا إلى أن قلعة قايتباي تنفذ 6 إجراءات احترازية لاستقبال زوارها منذ اليوم الأول من استئناف النشاط للحفاظ على صحة وسلامة جمهور الزائرين.

قلعة قايتباى تستقبل زوارها من المصريين والأجانب فى رابع أيام العيد وسط اجراءات مشددة

قلعة قايتباى تستقبل زوارها من المصريين والأجانب فى رابع أيام العيد وسط اجراءات مشددة

قلعة قايتباى تستقبل زوارها من المصريين والأجانب فى رابع أيام العيد وسط اجراءات مشددة

قلعة قايتباى تستقبل زوارها من المصريين والأجانب فى رابع أيام العيد وسط اجراءات مشددة

وأوضح أن الإجراءات، تشمل تعقيم القلعة مرتين يوميًا مرة قبل الفتح للزيارة وعلى مدار اليوم ومرة عقب انتهاء الزيارات رسميًا مما يحقق أعلى درجات الحماية والوقاية للزائرين والعاملين بالقلعة وكذا الالتزام بكل الإجراءات التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار ومنها عدم السماح بدخول القلعة إلا بالكمامة الواقية «ماسك الوجه» والالتزام بإجراءات التباعد عند الوقوف أمام شباك التذاكر والالتزام بأماكن الانتظار ووضع footprint أمام هذه الأماكن كما سيتم قياس درجة الحرارة لكل الزائرين قبل دخول القلعة بالإضافة لقياس درجة الحرارة لكل العاملين بالقلعة يوميا قبل الزيارة.

قلعة قايتباى تستقبل زوارها من المصريين والأجانب فى رابع أيام العيد وسط اجراءات مشددة