شكرا لقرائتكم خبر عن أول قداس في الإسكندرية.. استمرار تعليق عبادات الجمعة و1.5 متر بين كل مصر وآخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الكنائس القبطية الكاثوليكية والإنجيلية في الإسكندرية، الاثنين، أول صلاة قداس إلهي بعد حرمان دام لأكثر من 4 أشهر ونصف، تنفيذًا لقرار غلق دور العبادة منذ 21 مارس الماضي، اتساقًا مع خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك وسط إجراءات تنظيمية وإدارية ووقائية مشددة.

وقال القس الدكتور راضي عطالله إسكندر، راعي الكنيسة الإنجيلية في العطارين بالإسكندرية، إن الكنائس الإنجيلية أقامت أول قداس إلهي، وسط حضور النسبة المسموح بها من المصلين وبإجراءات مشددة.

وأوضح «إسكندر» لـ«المصري اليوم» أنه يجري السماح للمصلين بممارسة شعائرهم الدينية وفتح الكنائس للعبادة، في إطارِ العودة التدريجية للعبادة في الكنائس الإنجيلية بمصر، اعتبارًا من الاثنين، وفقا لقرار رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، بعودة العبادة مع استمرار تعليق العبادة الجمعة لحين إشعار آخر، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية، وتعليمات الفيلم الاسترشادي الموضح على الموقع الرسمي وصفحات رئاسة الطائفة الإنجيلية على وسائل التواصل الاجتماعي، ونصلي أن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا.

وقال القمص أنطونيوس غطاس، وكيل كاتدرائية القيامة للأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، أن الكنائس الكاثوليكية فتحت أبوابها الإثنين تنفيذًا لقرار الفتح التدريجي للكنائس بدءًا من اليوم وفقا للضوابط المحددة في هذا الشأن، وهي استمرار صلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، بنفس الإجراءات الاحترازية السابقة يوميا عدا الجمعة فقط. وبداية من اليوم يمكن للكنائس إعادة تنشيط الاجتماعات الأسبوعية على ألاّ يتجاوز الحضور نسبة 25% من سعة الكنيسة، على أن يكون هناك فاصل بين كل شخص وأخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات.

وأضاف أنه تقرر أن تستمر صلوات الجنازات والاحتفال بالخطوبات والأكاليل والمعموديات بنفس الإجراءات الاحترازية السابقة، وتعليق النوادي الصيفية بالكنائس والرحلات والمؤتمرات الصيفية لحين إشعار آخر.

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