شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة غدًا الساعة الثانية ظهرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام 2019/ 2020 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح غد الثلاثاء.

وقال الوزير، عبر صفحته ىعلى موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يعقب اعتماد النتيجة مكالمة الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق على النتائج»، مضيفا: «سوف تتاح النتيجة بدءا من الساعة الثانية ظهر الغد».

كانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيعتمد غدًا الثلاثاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020.

وسيوجه الدكتور طارق شوقي رسالة تبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى سيتم الإعلان عنها غدًا الثلاثاء، لطلبة الثانوية العامة لتهنئتهم بنتيجة الامتحان، وتوجيه التهنئة لأوائل الثانوية العامة.

ويتقدم وزير التعليم بالتهنئة لجموع الأسر المصرية، على ما حققه أبناؤنا الطلاب من نجاح وتفوق بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي.

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