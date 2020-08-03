شكرا لقرائتكم خبر عن في آخر أيام العيد.. استمرار غلق الشواطئ والممشى السياحي منعًا لتفشي الوباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل محافظة بورسعيد تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، في رابع أيام عيد الأضحى، من خلال منع التجمعات واستمرار التباعد الاجتماعي.

وواصلت بورسعيد -بحسب بيان الاثنين- إغلاق شارع طرح البحر «منطقة التنزه الرئيسية» أمام حركة السيارات في الاتجاهين والسماح فقط للمشاة، كما تولّت دوريات الشرطة وإدارة السياحة والمصايف إغلاق الطرق المؤدية لشاطئ البحر، ومنع التواجد على الشاطئ، وانتشر غواصون متطوعون على الساحل لمنع النزول للبحر والسباحة.

كما استمر إغلاق الممشى السياحي الموازي لقناة السويس وإغلاق الحدائق العامة وإغراق المسطحات الخضراء بالمياه لمنع التواجد بها.

وأكد المحافظ اللواء عادل الغضبان، التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أنها تهدف للحفاظ على صحة المواطنين، لافتًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والغرف الفرعية بالأحياء لم تتلق أي بلاغ بمخالفات.