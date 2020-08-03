شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات»: 3 وسائل لاستعلام الناخبين عن «اللجان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رسميا، أمس، عن إتاحة آلية استعلام المواطنين عن لجانهم الانتخابية، خلال إجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2020، عبر موقعها الرسمى بدءًا من أمس للتسهيل على الناخبين فى الوصول إلى لجان الاقتراع. وأكدت «الهيئة» أنه يمكن لأى ناخب، بداية من أمس، الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه فى الكشوف الانتخابية من خلال 3 وسائل.

وأوضحت أن الوسيلة الأولى عبر موقع الهيئة الرسمى www.elections.eg، من خلال إدخال الرقم القومى، المكون من 14 رقما، وثانيا من خلال إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومى على هاتف رقم 5151، وثالثا: من خلال الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.

وانتهت «الهيئة»، رسميا، من توزيع 63 مليون ناخب يحق لهم التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، بعدد 14 ألفا و92 لجنة، بواقع صندوق للفردى وآخر للقائمة، ويشرف على كل لجنة قاض واحد.

وحددت «الهيئة» 27 لجنة عامة على مستوى الجمهورية، لمتابعة العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الخاصة باللجان الفرعية وتذليل العقبات أمام اللجان.

وأكدت «الهيئة» أن عدد القضاة الذين سيشاركون فى الإشراف على الانتخابات فى اللجان الفرعية والعامة، يبلغ نحو 18 ألف قاض ويعاونهم 120 ألف موظف.

وتمت عملية توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع، التى تتضمن بداخلها اللجان الانتخابية، وفقا لقسم أو مركز الشرطة التابعين له، والمدون ببطاقة الرقم القومى، حيث يوزعون على أقرب مركز انتخابى، بالقرب من محل إقامتهم، وراعت «الهيئة»، فى توزيع الناخبين على اللجان الفرعية، وضع كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فى لجان الدور الأرضى، داخل مركز الاقتراع، تيسيرا على الناخبين، فضلا عن محاولة وضع الأسرة الواحدة داخل ذات اللجنة.

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