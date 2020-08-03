شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل من «التعليم» بشأن نتيجة الثانوية العامة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الاثنين، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيعتمد غدًا الثلاثاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020.

وسيوجه الدكتور طارق شوقي رسالة تبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى سيتم الإعلان عنها غدًا الثلاثاء، لطلبة الثانوية العامة لتهنئتهم بنتيجة الامتحان، وتوجيه التهنئة لأوائل الثانوية العامة.

ويتقدم وزير التعليم بالتهنئة لجموع الأسر المصرية، على ما حققه أبناؤنا الطلاب من نجاح وتفوق بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي.