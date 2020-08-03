شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ: رفع قدرات المحولات الكهربائية بتكلفة 3 ملايين جنيه بعدد من القرى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تم تنفيذ خطة أعمال رفع قدرات المحولات الكهربائية بقطاع الكهرباء وتدعيم القرى، بتكلفة مالية قدرها 3 ملايين و161 ألف جنيه.
وأضاف أن الأعمال شملت رفع قدرات 47 محول موزعة بين مراكز وقرى المحافظة لاستيعاب الأحمال.
وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المشروعات الخدمية، فى تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار التيار الكهربائى، وتحسين الخدمات للمواطنين، لتلبية احتياجات المواطنين اليومية من الطاقة الكهربائية اللازمة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
94,483
-
تعافي
42,455
-
وفيات
4,865
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ كفرالشيخ: رفع قدرات المحولات الكهربائية بتكلفة 3 ملايين جنيه بعدد من القرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.