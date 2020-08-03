شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ: رفع قدرات المحولات الكهربائية بتكلفة 3 ملايين جنيه بعدد من القرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تم تنفيذ خطة أعمال رفع قدرات المحولات الكهربائية بقطاع الكهرباء وتدعيم القرى، بتكلفة مالية قدرها 3 ملايين و161 ألف جنيه.

وأضاف أن الأعمال شملت رفع قدرات 47 محول موزعة بين مراكز وقرى المحافظة لاستيعاب الأحمال.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المشروعات الخدمية، فى تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار التيار الكهربائى، وتحسين الخدمات للمواطنين، لتلبية احتياجات المواطنين اليومية من الطاقة الكهربائية اللازمة.