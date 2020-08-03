شكرا لقرائتكم خبر عن قصة تمثال «نهضة مصر» بعد 92 عامًا.. اكتتاب شعبي برعاية سعد زغلول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في الماضي أجرى الشعب المصري اكتتابًا شعبيًا لإقامة تمثال نهضة مصر، الذي تعود قصة إقامته إلى دعم الفنان محمود مختار ثورة 1919، فنحت تمثالًا بعنوان «نهضة مصر»، وقدّمه إلى معرض الفنون الجميلة في باريس حيث كان يقيم هناك، وعندما زار سعد باشا زغلول باريس مع رفاقه من الوفد زاروا معرض الفنون الجميلة وشاهدوا التمثال فكتب سعد زغلول إلى مختار يثنى على التمثال.

مختار أثناء العمل فى تمثال نهضة مصر - صورة أرشيفية

أرسل سعد زغلول إلى مختار خطابًا جاء نصه «حضرة المصور الماهر مختار، شاهدت المثال الذي رمزت به لنهضة مصر، فوجدته أبلغ رمز للحقيقة، وأنهض حجة على صحتها، فأهنئك على هذا الخيال الواسع، وهذا الذوق السليم، وهذا الفن الساحر، وأهنئ مصر بأنك من أبنائها العاملين على إعادة مجدها، وأرجو الله أن يعين هذه النهضة حتى تبلغ كمالها، فتشفع مثال النهضة بمثال الاستقلال والسلام.. سعد زغلول.... باريز 6 مايو سنة 1920.»

رجل أمن يرتدى الكمامة الواقية أمام تمثال نهضة مصر - صورة أرشيفية

واقترح الدكتور حافظ عفيفي، أحد أعضاء الوفد من أمين الرافعي، رئيس تحرير جريدة الأخبار وقتها، أن تتبنى الأخبار تتبنى الدعوة إلى اكتتاب عام لإقامة تمثال النهضة في أحد ميادين القاهرة، واستجاب الرافعي ونشر في اليوم التالي دعوة للاكتتاب بعنوان «نهضة مصر دعوة إلى الأمة المصرية.»

مختار يتابع العمل فى تنفيذ تمثال نهضة مصر - صورة أرشيفية

استجاب الشعب لدعوة التبرع لإنشاء تمثال نهضة مصر وأكملت الحكومة التكلفة، وأقيم حفل كبير في ميدان باب الحديد المعروف باسم ميدان رمسيس حاليًا لإزاحة الستار علن التمثال والذي تم نقله فيما بعد إلى ميدان جامعة القاهرة عام 1955.

ترميم تمثال نهضة مصر، بعد فض اعتصام أنصار مرسي من ميدان النهضة، الجيزة، 17 أغسطس 2013. كان التمثال تعرض لتحطم أجزاء منه، وتشويهه من قبل أنصار مرسي حيث قاموا بكتابة العبارات المناوئة للفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، والعبارات المؤيدة لمرسي، ولصق صوره على السور المحيط بالتمثال. - صورة أرشيفية

يتعبر تمثال نهضة مصر من أهم أعمال محمود مختار الفنية، ويعتبر رمزًا لمصر الحديثة، ويحمل دلالات سياسية على مطالب الشعب المصري بالاستقلال خلال ثورة 1919، ويمثل فتاة مصرية تقف بجوار أبوالهول ويدها موضوعة على رأسه وتنظر إلى الأمام في إشارة للمستقبل.

ترميم تمثال نهضة مصر، بعد فض اعتصام أنصار مرسي من ميدان النهضة، الجيزة، 17 أغسطس 2013. كان التمثال تعرض لتحطم أجزاء منه، وتشويهه من قبل أنصار مرسي حيث قاموا بكتابة العبارات المناوئة للفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، والعبارات المؤيدة لمرسي، ولصق صوره على السور المحيط بالتمثال. - صورة أرشيفية

يوجد التمثال الآن في مكانه الثاني الذي نُقل إليه أمام جامعة القاهرة في ميدان النهضة الذي سُمى باسمه، وهو عبارة عن تمثال مصنوع من حجر الجرانيت الوردى يصل ارتفاعه إلى 7 أمتار، والذي يرمز به مختار إلى نهضة مصر، وتم وضع صورة للتمثال على العملة النقدية.

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تمثال نهضة مصر للفنان محمود مختار

تمثال نهضة مصر على العملة النقدية المصرية

ترميم تمثال نهضة مصر، بعد فض اعتصام أنصار مرسي من ميدان النهضة، الجيزة، 17 أغسطس 2013. كان التمثال تعرض لتحطم أجزاء منه، وتشويهه من قبل أنصار مرسي حيث قاموا بكتابة العبارات المناوئة للفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، والعبارات المؤيدة لمرسي، ولصق صوره على السور المحيط بالتمثال. - صورة أرشيفية

استمرار أعمال ترميم تمثال نهضة مصر، بعد فض اعتصام أنصار مرسي من ميدان النهضة، الجيزة، 24 أغسطس 2013. كان التمثال تعرض لتحطم أجزاء منه، وتشويهه من قبل أنصار مرسي حيث قاموا بكتابة العبارات المناوئة للفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، والعبارات المؤيدة لمرسي، ولصق صوره على السور المحيط بالتمثال. - صورة أرشيفية