ضحايا لقمة العيش في العيد.. ارتفاع وفيات "ميكروباص الموت" لـ9 حالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ارتفع عدد وفيات حادث سقوط سيارة ميكروباص بترعة المريوطية بمنشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، إلى 9 حالات.

قوات الإنقاذ النهري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة انتشلت جثة صباح اليوم الاثنين بعد انتشال 7 جثامين أمس، إضافة إلى وفاة أحد المصابين.

تعود تفاصيل الواقعة إلى مساء أمس الأحد بإشارة وردت لغرفة عمليات شرطة النجدة بسقوط سيارة أجرة في مصرف بطريق نكلا.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق

Advertisements

إنقاذ نهري "ضفادع بشرية" مدعومين بالمعدات اللازمة.

تحريات مباحث فرقة شمال أكتوبر بقيادة العقيد محمد عرفان والمقدم مجدي موسى، توصلت إلى أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قادمة من "زايد2000" تقل عدد من العمال في طريقهم إلى محافظة المنوفية، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى لانقلابها بالترعة.

رجال الإنقاذ النهري أنقذوا 8 أشخاص نقلوا إلى المستشفى، إلا أن أحدهم فارق الحياة، في الوقت الذي تم انتشال 7 جثث حتى وقت متأخر من الليل، ورفع السيارة من مجرى الترعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.