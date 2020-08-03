النيابة تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق مصنع مواسير في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمرت نيابة المرج بانتداب المعمل الجنائي، لمعاينة الحريق الذي نشب داخل مصنع مواسير بلاستيك، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع مواسير بلاستيك بدائرة قسم شرطة المرج.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.