محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس مسئول بمصنع 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر في دائرة قسم القطامية.
وأمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
وعُثر بداخل المصنع على 1,300 طن مقطعات لحوم ودواجن، 2 طن مخلل، 750 كيلو جرام توابل، 500 كيلو جرام دقيق، 240 زجاجة خل، 150 كيلو جرام سكر، 30 كيلو جرام ألوان صناعية، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط بحوزته 1300 طن لحوم مجهولة.. حبس مسئول مصنع 4 أيام على ذمة التحقيقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.