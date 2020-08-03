ضبط بحوزته 1300 طن لحوم مجهولة.. حبس مسئول مصنع 4 أيام على ذمة التحقيقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس مسئول بمصنع 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر في دائرة قسم القطامية.

وأمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على 1,300 طن مقطعات لحوم ودواجن، 2 طن مخلل، 750 كيلو جرام توابل، 500 كيلو جرام دقيق، 240 زجاجة خل، 150 كيلو جرام سكر، 30 كيلو جرام ألوان صناعية، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.