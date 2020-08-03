النيابة تطلب تقرير المعمل الكيميائي بواقعة ضبط نمساوي حاول تهريب بذور مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

طلبت نيابة شرق القاهرة الكلية، تقرير المعمل الكيميائي، حول واقعة ضبط راكب نمساوي، تم ضبطه وبحوزته بذور مخدرات، أثناء محاولة تهريبها عبر مطار القاهرة.

كانت النيابة أمرت بحجز راكب نمساوي من أصل مصري 24 ساعة؛ لحين ورود تحريات المباحث ذلك عقب ضبطه في مطار القاهرة الدولي، أثناء محاولته تهريب بذور مخدرات والتربة الخاصة بزراعتها مع نبات المشروم.

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البداية عندما تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولة تهريب بذور مخدرات والتربة الخاصة بزراعتها مع نبات المشروم للتضليل مع راكب نمساوي من أصل مصري، حاول إخفاءها داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وتعليم زراعتها مع نبات المشروم داخل البلاد لتحقيق مكاسب مادية.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من فيينا، تم الاشتباه في راكب نمساوي من أصل مصري قادم من فيينا، وبفحص حقائبه على أجهزة الفحص بالأشعة "X_Ray" تلاحظ وجود أحجام غير معتادة داخل حقائبه.

وأضافت المصادر، أنه عقب تفتيش الراكب وحقائبه عثر معه على مطحنة مواد مخدرة، وعدة جرامات من الماريجوانا المخدرة، و750 جرامًا من تربة نبات "المشروم" المخلوط بالماريجوانا الجاهزة للزراعة وكتيب إرشادات لزراعة المخدرات.