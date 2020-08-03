رحلة الشرطة لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنون بعيد الأضحى (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نشرت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خدماتها الأمنية بطول مجرى نهر النيل؛ لفحص المراكب والعائمات، والتأكد من سريان تراخيصها والاشتراطات الملاحية وعوامل السلامة والأمان من أدوات إطفاء وإنقاذ فضلا عن تطبيق تلك الوحدات النيلية لقرارات مجلس الوزراء المحددة لعملها في ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا.

وعن خطة شرطة المسطحات يقول أحد الضباط "يتم تأمين المسطح المائي واللنشات النزهة والسياحة وفحص التراخيص وأعداد الركاب بنسبة 25 % من الأعداد المثبتة على الرخصة الملاحية" وذلك باستخدم قوارب ولنشات مطاطية مجهزة وغيرها من التجهيزات التي تتيح سرعة التنقل بطول النهر.

وشملت الإجراءات الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك تأمين محطات السكك الحديدية بواسطة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بوضع خدمات بمداخل الحطات وبوابات إلكتورنية للكشف على المعادن، والتشديد على الركاب لارتداء الكمامات الواقية، وتمشيط أرصفة القطارات والعربات من الداخل.

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ضابط برتبة مقدم كشف عن طبيعة الخطة الموضوعة "الخدمات في كل مكان منذ الدخول حتى استقلال القطار مع وجود خدمات بحث ونظام داخل العربات وجهود الحماية المدنية للتعقيم".

الإدارة واصلت اتخاذ الإجراءات الأمنية داخل محطات مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة من خلال وضع خدمات أمنية لرصد المخالفات المتنوعة.