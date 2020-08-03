"باقي 6 أيام".. التسجيل في موقع العليا للانتخابات شرطًا للتصويت في الشيوخ للمصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يبدأ المصريون في الخارج، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، يومي 9 و10 أغسطس الجاري، عقب إغلاق باب تسجيل بيانات المصريين في الخارج، بعد انتهاء المدة المحددة للتسجيل على موقع الهيئة، ليتمكنوا من التصويت.

واستقبل موقع الهيئة العليا للانتخابات، طلبات المصريين في الخارج للتصويت على مدار 7 أيام، بدأت يوم 25 يوليو الماضي حتى 31 من الشهر ذاته، وتجاوز أعدادهم بضعة آلاف أبدوا رغبتهم في التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ، في مقار البعثات الدبلوماسية المختلفة، عبر إرسال بطاقة إبداء الرأي، المقرر طباعتها من قِبَل الناخب، باستخدام كود التسجيل.

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وأكدت الهيئة في بيان سابق لها، أنه لن يُسمح لأي ناخب بالتصويت وطباعة بطاقة الاقتراع، إلا لمن سبق له التسجيل عبر موقعها، وحصول كل ناخب على رقم سري يتيح له التصويت، لافتة إلى أن لجان رصد مخالفات الدعاية الانتخابية وحجم إنفاق المرشحين لم ترصد أو تتلقَّ أي شكاوى، غير أن أي مخالفة إدارية تتم إزالتها بمعرفة السلطة المحلية بالدوائر الانتخابية.

وتنسق الهيئة مع وزارة الخارجية حول إجراءات تصويت المصريين بالخارج، عبر حصر أسماء الناخبين، الذين سجلوا بياناتهم عبر موقع الهيئة لإبداء رغبتهم في الاقتراع، وتنتهي فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين الساعة 12 ظهر يوم 8 أغسطس الجاري، الموافق يوم الصمت الانتخابي.

رابط موقع الهيئة العليا للانتخابات..