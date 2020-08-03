الآثار تضع اللمسات الأخيرة.. أبرز 10 معلومات عن متحف المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تضع وزارة السياحة والآثار، اللمسات الأخيرة لافتتاح متحف مطار القاهرة الدولي بمبنى ركاب "3"، وبدأت منذ أيام في وضع القطع الأثرية المقرر عرضها طبقًا لسيناريو العرض المتحفي تمهيدًا للافتتاح الوشيك.

وفيما يلي أبرز 10 معلومات حول المتحف الوليد قبيل افتتاحه بشكل رسمي..

1- تم الافتتاح الأول لمتحف المطار في عام 2016م بالصالة رقم 3 في مطار القاهرة الدولي.

2- كان المتحف قبل تجديده يضم قرابة 36 قطعة أثرية ونقل إلى قاعة جديدة بنفس الصالة للتوسعة واستحداث قطع أثرية جديدة لإثراء العرض المتحفي لتكون عنصرًا جذب جديد للوافدين بالمطار.

3- سيتم إنشاء قاعة جديدة داخل مبنى ركاب 2 بالمطار بمساحة تصل إلى نحو 150م.

4- يتوقع أن يصبح المتحف بعد افتتاحه عنصر جذب جديد بمطار القاهرة الدولي للزائرين والوافدين ومسافري الترانزيت.

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5- سيتم عرض حوالي 70 قطعة أثرية تم اختيارها بعناية من قِبل اللجنة العليا لسيناريوهات المتاحف، كانت موجودة في عدد من المتاحف المصرية لتعكس الأوجه المختلفة للحضارة المصرية العريقة، منذ العصور المصرية القديمة والقبطية والإسلامية.

6- معظم القطع التي سيتم عرضها كانت محفوظة داخل مخازن المتحف المصري بالتحرير، ومتحف السويس، والمتحف اليوناني الروماني.

7- من أهم القطع الأثرية التي سيتم عرضها مومياواتين في حالة جيدة من الحفظ، ترجع إحداهما للعصر الروماني ذو وجه مغطى بقناع مذهب ومزينة بالكارتوناج المذهب ورسومات ملونة، فيما ترجع المومياء الثانية إلى العصر المتأخر، وتصور رجلًا في الوضع الأوزيري.

8- من أجمل القطع المعروضة تمثال من البرونز للإلهة إيزيس المجنحة، وهي ترتدي قرني حتحور وبينهما قرص الشمس.

9- يضم المتحف أيضًا قطعًا صغيرة الحجم تمثل الحضارة الإسلامية والقبطية في مصر، ومجموعة من البورتريهات من العصر المتاخر.

10- جاري الانتهاء من أعمال الإضاءة وبطاقات الشرح.