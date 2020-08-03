إجراء أحادي مخالف لإعلان المبادئ.. الري: مصر تعترض على ملء سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عُقد اليوم الاجتماع الثاني للجولة الثانية للتفاوض حول سد النهضة، بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) برعاية الاتحاد الأفريقي، وحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، استكمالًا لمفاوضات الوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد الإثيوبي.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تعترض على الإجراء الأحادي من الجانب الإثيوبي، لملء سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصب، ما يلقي دلالات سلبية توضح عدم رغبة الطرف الإثيوبي في التوصل لاتفاق عادل كما أنه إجراء يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ، مؤكدًا أهمية سرعة التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، بحيث يتم التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية.

وشدد الوزير في بيان له اليوم الاثنين، على اقتراح مصر لآلية العمل خلال الاجتماعات الحالية التي ستُعقد لمدة أسبوعين، وأكد أنه بناء على القمة المصغرة فإن التفاوض الحالي سيكون حول ملء وتشغيل سد النهضة فقط، وأن التفاوض حول المشروعات المستقبلية سيكون في مرحلة لاحقة بعد التوصل لاتفاق.

وفي نهاية الاجتماع تم التوافق بين الوزراء على قيام اللجان الفنية والقانونية، بمناقشة النقاط الخلافية خلال اليومين القادمين 4، 5 أغسطس في مسارين متوازيين وعرض المخرجات في الاجتماع الوزاري يوم الخميس، الموافق 6 أغسطس الجاري.​