أخبار مصر | غدا.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2020

يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الثلاثاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020.

وسيوجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسالة تبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى سيتم الإعلان عنها غدًا الثلاثاء، لطلبة الثانوية العامة لتهنئتهم بنتيجة الامتحان، وتوجيه التهنئة لأوائل الثانوية العامة.

ويتقدم وزير التربية والتعليم بالتهنئة لجموع الأسر المصرية، على ما حققه أبنائنا الطلاب من نجاح وتفوق بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي.

وكشفت مصادر بكنترول الثانوية العامة أن عدد الاوائل من ٤٨ الي ٥٠ طالب وأن الاول علي الثانوية العامة فتاة وولد مشتركين في نفس المركز بمجموع ٤٠٩.٥ درجة.

جدير بالذكر أن الكنترولات قامت بالكشف علي الارقام السرية لكراسات الطلاب في كل شعب الثلاثة ، و أعداد بيانات النجاح للطلاب حسب فئاتهم سواء كانوا ينتمون للمدارس الحكومية أو الرسمية لغات أو المنازل.

كما تم تشديد الاجراءات الامنية داخل أو خارج الكنترولات ، لمنع تسريبات نتائج الطلاب لاي جهة قبل اعتمادها من وزير التربية و التعليم الدكتور طارق شوقي ، حيث تم حظر دخول اي فرد انتهي عمله بالكنترول حتي اعلان نتيجة رسميا ، ومنع مصاحبة اى أجهزة محمول أو فلاشات أو إلكترونية.

وترصد الخليج 365 أبرز المعلومات عّن النتيجة

- نسبة النجاح ٧٩٪؜

- عدد اوائل الثانوية العامة ٥٠ طالب وطالبة

- الاولي علي الثانوية العامة فتاة من القاهرة

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-الاول حاصل علي مجموع ٤٠٩.٥ درجة

- شعبة الادبي تتغلب علي الاوائل

- عدد الراسبين هذا العام أقل من الاعوام الماضية

- اعتماد النتيجة يوم الثلاثاء المقبل

- ظهورها في المدارس يوم الخميس المقبل

- الفتيات يتصدرن قائمة اوائل نتيجة الشهادة الثانوية لعام ٢٠٢٠

- لا تغير في آلية التظلمات

- المادة في التظلمات بمبلغ ١٠٠ جنيها

- فتح باب التظلمات الاحد المقبل

- نسبة النجاح في المدارس الحكومية أعلي من المدارس الخاصة