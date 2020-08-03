أخبار مصر | إنفوجرافيك.. شروط قبول الطلبة بالمدارس العسكرية الرياضية (التفاصيل الكاملة)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر إنفوجرافيك.. شروط قبول الطلبة بالمدارس العسكرية الرياضية (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدَّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم، على إعلان فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلبة الجدد الموهوبين رياضيًّا من البنين، مرحلة الابتدائى بدءًا من الصف الرابع، والإعدادي والثانوي بكل المراحل الدراسية، بالمدارس العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة للعام الدراسي 2020- 2021، طبقاً لشروط القبول بكل مرحلة.

وتستعرض "الخليج 365" في السطور التالية إنفوجرافيك عن الشروط والتفاصيل خطوة بخطوة للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية.