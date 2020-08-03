شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المجازر بالقليوبية: استقبلنا 1714 أضحية في العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد إسماعيل، مدير عام المجازر بمديرية الطب البيطرى بالقليوبية، إن اجمالى ما تم استقباله من الأضاحى في المجازر التى تم تخصيصها للذبيح خلال عيد الاضحى، بلغت حتى اليوم 1714 رأس ماشية كأضاحي من المواطنين.

وأشار مدير عام المجازر إلى استمرار عمليات المرور على المجازر ونقاط الذبيح المنتشرة بمدن وقرى المحافظة، والتي تخضع تحت إشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية، مؤكدا أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطري والإدارات البيطرية بالمراكز لتلقي الشكاوى، ومتابعة أعمال الذبيح داخل المجازر خلال أيام العيد.

وأوضح إسماعيل أنه تم التنسيق مع مديرية التموين والصحة لتكثيف التفتيش على اللحوم من خلال الحملات التموينية على محلات الجزارة والأسواق خلال فترة عيد الأضحى، لمنع الذبح خارج المجازر في الطرقات والأسواق.