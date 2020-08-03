شكرا لقرائتكم خبر عن شجرة تتسب في تحرير محضر لمواطن بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حررت أسماء وهبة، نائب رئيس حي غرب شبين الكوم بالمنوفية، محضرا ضد مواطن بقرية الماي بسبب قيامه بقطع شجرة. كانت وهبة تجري جولة تفتيشية في الشواع لتفقد مستوى النظافة، فلاحظت وجود شجرة مقطوعة بطريق الماي القديم، وتم عمل محضر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,483

تعافي 42,455

وفيات 4,865

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