شكرا لقرائتكم خبر عن استلام 1346 طلب تصالح في مخالفات البناء بالخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إنه تم استلام 1346 طلب تصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 وسداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة بكل قرى الوحدات المحلية والمدينة أيضا.

وأضاف رفعت، في تصريحات صحفية، أنه تم التسهيل على المواطنين في فتح باب استقبال طلبات التصالح في أيام عيد الأضحى، للقضاء على التكدسات، مضيفا أنه تم الدعم بماكينة صرف آلي ثانية تسهيلا على المواطنين، بالإضافة إلى زيادة عدد النوافد والموظفين المسؤولين على تلقي الطلبات وإنهاء الإجراءات، فضلا عن توفير عدد من المقاعد الإضافية ومظلات لحماية المواطنين من حرارة الشمس ولراحتهم لشعورهم بالرضا التام طبقا لتوجيهات القيادة السياسية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

ولفت إلى انتظام العمل طوال أيام الأسبوع وتقديم كل سبل التعاون والدعم والتسهيلات لأهالينا المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء، بهدف سرعة تقنين أوضاعهم وفقا للوائح والقوانين قبل انتهاء المدة المحددة قانونا.

وأوضح رفعت أنه بالنسبة لشكاوى المواطنين من الملفات غير المتواجدة من كثرة الزحام، فإنه تم تشكيل لجنة متخصصة للبحث عنها، وأسفر البحث عن إيجاد غالبيتها وما زال البحث مستمرا حتى حصول كل مواطن على حقه، منوها بأنه تم إحالة المتسببين للتحقيق.