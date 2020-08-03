شكرا لقرائتكم خبر عن «الدنيا صعبة والجو خانق».. «الأرصاد»: الرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة أثناء الليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة العظمى على القاهرة خلال الثلاثة أيام المقبلة تتراوح بين 35 و36 درجة مئوية .

وأضاف «شاهين» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الاثنين، أن قياس درجات الحرارة عالميًا يُقاس دائمًا في الظل، ولكن ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو هو الذي يُشعر المواطن بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح «شاهين»: «درجة الحرارة الصغرى أثناء الليل تكون 24 -25 درجة مئوية، ولكننا نشعر أن الدنيا مخنوقة وصعبة، والجو خانق وكأن الحرارة 40 برغم الليل وعدم وجود شمس، ويرجع ذلك للرطوبة التي تزيد الإحساس بالحرارة».

وأشار «شاهين» إلى أن ارتفاع درجات الرطوبة طبيعي وستستمر لمنتصف شهر سبتمبر، حيث أنها من سمات فصل الصيف.

وينصح مدير التنبؤات بعدم التواجد في أماكن مغلقة سيئة التهوية لارتفاع نسب الرطوبة، وعدم التعرض للشمس المباشرة لفترات طويلة بقدر الإمكان وشرب السوائل وارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية نسبة رطوبة واحدة للثلاثة أيام المقبلة، حيث تبلغ نسب الرطوبة العظمى والصغرى من غد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل على القاهرة والوجه البحري (82– 32)، والسواحل الشمالية (88– 45)، وشمال الصعيد (65– 25)، وجنوب الصعيد (40– 18).

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