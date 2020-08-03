شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بمستشفى الإسكندرية الدولي دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، صباح الاثنين، من السيطرة على حريق نشب بمستشفى الإسكندرية الدولي بمنطقة سموحة نطاق حي شرق دون إصابات. تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يُفيد بتلقيه بلاغا بنشوب حريق بمستشفى الإسكندرية الدولي في منطقة سموحة دائرة القسم. وعلى الفور، انتقل إلى موقع البلاغ ضباط مباحث القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وتم السيطرة على النيران وإخمادها. من جانبه، قال محارب هيلع، رئيس حي شرق، إن الحريق نشب بغرفة الكشف بالطابق الأول وتم السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات. وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. Advertisements السيدرة على حريق بمستشفى الاسكندرية الدولى الوضع في مصر

اصابات 94,483

تعافي 42,455

وفيات 4,865

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