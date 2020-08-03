شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة الأقصر تعلن عن حجز إلكتروني للمشاركة في الصلاة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت كاتدرائية السيدة العذراء مريم بالأقصر، في بيان لها، عن بدء الحجز الإلكتروني للمشاركة في صلاة رفع بخور عشية خلال فترة صوم السيدة العذراء مريم لعام 2020، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين وحتى اكتمال العدد. وأوضحت الكاتدرائية، في البيان الصادر عن تعليمات الحجز والحضور، الحجز للشمامسة والشعب بالرقم القومي، ويحجز الفرد لنفسه ولأسرته فقط، والحضور مرة واحدة فقط للفرد خلال فترة صوم العذراء مريم، والحجز بأسبقية الاتصال تليفونيًا.
وخصصت الكنيسة رقمًا خاصًا للتواصل مع مسؤولي الحجز والاستعلام عبر التواصل على الرقم التالي «01280419988» يوميًا من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 7 مساء، رفع بخور عشية ودورة أيقونة القديسة العذراء مريم والعظة، من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 9 مساء يوميًا، وتفتح أبواب الكنيسة الساعة 6 مساء وتقفل الساعة 7 مساء، والدخول بالرقم القومي «للذين سبق لهم الحجز تليفونيًا فقط»، لتقديم النذور والذبائح، ويتم التواصل مع مكتب النذور والتبرعات بالكنيسة، ولا توجد معارض أو مكتبات نهائيًا، كما أنه سوف يذاع بث مباشر لصلاة رفع بخور عشية والدورة والعظة يوميًا على صفحة «إييارشية الأقصر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وشددت الكنيسة على ضرورة أخذ الإجراءات الاحترازية من ارتداد الكمامة والتباعد الاجتماعي مع امتناع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في درجة حرارة الجسم أو أعراض الأنفلونزا عن المجيء للكنيسة نهائيًا.
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