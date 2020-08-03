شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: إنشاء نقطتي تمركز لشرطة المرور والمرافق بـ«القناطر التسعة» بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الاثنين، إنشاء نقطتي تمركز لشرطة المرور والمرافق بمنطقة القناطر التسعة بمدينة الزقازيق، لتنظيم حركة السيارات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإلزام الباعة الجائلين بعدم التعدي على حرم الطريق، وذلك في ضوء ما تشهده المنطقة من أعمال تجميل وتطوير وخلق محاور مرورية جديدة أوشكت على الإنتهاء، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الزقازيق.

جاء ذلك خلال تفقده للمنطقة رافقه المهندس محمد الصافي، السكرتير العام، واللواء محسن شعبان، نائب مدير الأمن، واللواء رضا فوزي، مدير إدارة المرور، لاختيار المكان الأنسب والأصلح لإنشاء نقطتي التمركز بالمنطقة بشكل جمالي وحضاري، يتناسب مع أعمال تطوير وتجميل منطقة القناطر التسعة.

وقال محافظ الشرقية إنه جاري الإنتهاء من أعمال تطوير وتجميل منطقة القناطر التسعة بمدينة الزقازيق بتكلفة 31 مليون جنيه، حيث شملت الأعمال توسعة لكوبري القناطر الكيلو 36 بتكلفة 6 مليون جنيه، وتغطية ترعة بهنباي بطول 350م بر أيسر بحر مويس بتكلفة 16 مليون جنيه، وتطوير وتجميل للمنطقة بتكلفة 9 مليون جنيه.

ولفت المحافظ إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال البنية الأساسية والتمهيدية والقواعد الخرسانية، وعمل أرصفة وتبليطها بالإنترلوك وبلدورات جديدة ودهانها، بالإضافة إلى أعمال التشجير ووضع أحواض الزهور والورود، وغرس النخيل والأشجار وتقسيم المنطقة إلى حدائق ومتنزهات وتزويدها بالمقاعد الرخامية، لإتاحة الفرصة للاستراحة وقضاء الأوقات السعيدة للمواطنين، فضلاً عن وجود نافورة لإضفاء لمسه جمالية وحضارية بالمنطقة، وتنفيذ أعمال الإنارة الداخلية «إنارة الحدائق»، والإنارة الخارجية «غرس أعمدة إنارة جديدة»، وذلك لإعادة الطابع الحضاري والوجه الجمالي لمدينة الزقازيق، فضلاً عن إنشاء رامب لذوي الهمم.

وأكد محافظ الشرقية أن أعمال التطوير والتجميل بمنطقة القناطر التسعة، تأتي تنفيذًا لخطة المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة، وخلق محاور مرورية جديدة تساهم في فك الإختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق.

وتوجه محافظ الشرقية ومرافقوه لمدينة منيا القمح، لتفقد المكان المخصص لاستقبال وتشوين التكاتك المخالفة على مستوى المحافظة، والكائن بجوار مجمع مواقف منيا القمح الزقازيق الجديد، وشدد على رئيس المدينة بسرعة الإنتهاء من تجهيز المكان وتزويده بكشافات الإنارة وطفايات الحريق، وتطبيق كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية مع التأمين الكامل للمكان.

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جولة محافظ الشرقية

جولة محافظ الشرقية

جولة محافظ الشرقية