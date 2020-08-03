شكرا لقرائتكم خبر عن ساكنو 5 عمارات برأس البر مهددون بـ«التشرد».. ومحافظ دمياط: لا يستحقون التعويض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حالة من القلق تنتاب ساكني 5 عمارات بمنطقة 51 برأس البر، التابعة لمحافظة دمياط، بسبب صدور قرارات إخلاء لمنازلهم وفقًا لقرارات إزالة صادرة في حق هذه العمارات.

يقول أنيس القط، موظف سابق وعلى المعاش حاليًا، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الإثنين، إنه «فوجئنا بصدور بخطابات تطالبنا بإخلاء منازلنا بسبب صدور قرار إزالة للعمارات الخمس، ورغم أن هناك 4 منها لا تستدعي الإزالة ويمكن ترميمها»، متسائلًا: «أنا على المعاش وأسكن في هذه الشقة من السبعينات وليس لي مكان آخر، احنا مش ضد إزالة العمارات التي تتعرض للخطورة الداهمة بشرط تعويضنا بمسكن آخر مراعاة لظروفنا».

وتضيف فاطمة الأبلق، أحد السكان المتضررين، أنه «الوحدة المحلية لمدينة رأس البر تطاردنا بخطابات التهديد لنترك منازلنا اللي عشنا فيها سنوات»، مشيرة إلى أن «العمارات صدر لها قرار هندسي يقضي بإزالة العقار حتي منسوب سطح الأرض تحت إشراف مهندس نقابي مطالبا بسرعه اخلاء العقار خلال أسبوع، مطالبة بمراعاة ظروفهم وإعادة النظر في القرار، وتشكيل لجنة لبحث إمكانية الترميم حفاظا على استقرارهم الأسري.

ويستغرب طلعت الطوخي، أحد السكان المتضررين، من مطالبة مجلس المدينة لهم بالإخلاء، مشيرًا إلى أنه «نعيش هنا منذ سنوات وتغافل مصيرنا وعدم وجود مأوي آخر».

ويطالب محمد صبري بدران أحد السكان المتضررين، الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، ببحث ظروفهم وتعويضهم بمساكن بديلة، خاصة وأن الدولة اعتادت تعويض ساكني العقارات الصادر في حقها قرارات إزالة حفاظا على مستقبلهم ومصير أسرهم.

من جانبها، قالت الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، إن «ساكني العمارات الخمس لا يستحقون التعويض»، مشيرة إلى أن «عقودهم التي حرروها لتملك مساكنهم يقرون فيها بعدم أحقيتهم في أي تعويض حال إزالة هذه العقارات وتؤول الأرض للدولة باعتبارها حق انتفاع».

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وشددت المحافظ على خطورة هذه العمارات على أرواح السكان، وهو ما يثبت بالتقارير الهندسية مما يستوجب عدم التهاون، لخطورتها على الأرواح.