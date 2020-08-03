شكرا لقرائتكم خبر عن كسر مفاجئ في خط مياه الشرب الرئيسي بمنطقة الصداقة الجديدة بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع كسر مفاجئ بالخط العمومى لمياه الشرب المغذى لمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، الإثنين، بعد تعرضه للكسر بمنطقة عزب كيما والتى يمر بها الخط قادماً من محطة جبل شيشه لمياه الشرب.

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على ضرورة قيام عربات وفناطيس مياه الشرب بتوفير كافة كميات المياه اللازمة للأهالى تخفيفاً عن أي معاناة لهم لحين عودة تدفق المياه خلال الساعات القادمة بعد قطعها عن منطقة الصداقة الجديدة.

كما تابع المحافظ الجهود المبذولة حالياً للإسراع في إصلاح بعض أعطال مياه الشرب والصرف الصحى وخاصة بمناطق أبوالريش قبلى والسيل الريفى والشيخ هارون والسد العالى شرق بمدينة ومركز أسوان حيث وجه الشركة بسرعة التدخل فور حدوث الأعطال لتخفيف المعاناة عن المواطنين في ظل درجات الحرارة العالية.