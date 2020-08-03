شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 7 أطنان من مخلفات الأضاحي بمدينة الحسنة بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، الإثنين، تنفيذ حملة نظافة واسعة في مختلف الشوارع والميادين العامة، لرفع مخلفات عيد الأضحى، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقال أسامه عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، في تصريحات صحفية، أنه بالمتابعة المستمرة والمرور على شوارع المدينة بالكامل خلال أيام العيد للاطمئنان على حالة المدينة من حيث الاستقرار والنظافة العامة خلال فترة إجازة العيد الرسمية، فقد تم تنفيذ حملة نظافة شاملة تحت إشراف ومتابعة من مجلس المدينة لرفع جميع مخالفات الأضاحي والقمامات والأتربة من أنحاء شوارع المدينة الرئيسية والفرعية بالكامل. أضاف أنه تم رفع مخالفات وأتربة أكثر من ٧ أطنان، وجار استكمال الأعمال للحصول على مدينة نظيفة بلا نفايات وبيئة صحية خالية من الأمراض.