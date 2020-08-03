شكرا لقرائتكم خبر عن رفع أكثر من 2000 طن مخلفات خلال أيام عيد الأضحى بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، بصفة دورية ويومية، خلال أيام عيد الأضحى. وقال المحافظ في تصريحات صحفية، الإثنين، إن إجمالي حجم المخلفات التي تم رفعها بلغت 2194 طنا بـ 13 مركزا ومدينة، منهم بـ «كفرالشيخ 470 طنا، وببرج البرلس 45 طنا، وبسيدي سالم 130 طنا، وبسيدي غازي 35 طنا، وببلطيم 90 طنا، وبالرياض 70 طنا، وبالحامول 149 طنا، وبمصيف بلطيم 30 طنا، وبقلين 85 طنا، وببيلا 150 طنا، وبدسوق 510 أطنان، وبفوه 250 طنا، وبمطوبس 180 طنا»، بإجمالي 2194 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وقال محافظ كفرالشيخ إنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.