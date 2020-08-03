شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: إزالة التعديات على الأراضي بنسبة 100% خلال أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالجهود التي بذلتها قطاعات الوزارة المختلفة خلال إجازة عيد الأضحى، موضحًا أن الإدارة المركزية لحماية الأراضي تصدت لمحاولات البناء على الأراضي الزراعية، وتم إزالة كافة حالات الإزالة في المهد بنسبة 100%، بفضل التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة في المحافظات مديريات الزراعة والشرطة والحكم المحلي، كما تم إحالة المخالفين للنيابة العسكرية، من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل باعتبارها ثروة قومية.

وأضاف «القصير» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن نسبة التعدي على الأراضي الزراعية انخفضت إلى أدنى مستوياتها، وأن نسبة الإزالة ارتفعت إلى أعلى مستوياتها حيث إجمالي حالات التعدي خلال اجازة عيد الأضحى هذا العام 44 حالة فقط على مساحة فدان و16 قيراطا تم إزالتها بالكامل في مهدها في حين كانت إجمالي حالات التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى العام الماضي (2019) كانت 391 حالة على مساحة حوالي 15 فدانا و9 قراريط واجمالي حالات الإزالة كانت 275 بمساحة حوالي 11 فدانا.

كما أشاد وزير الزراعة أيضا بالجهود التي بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري في المحافظات وقيامها بالتفتيش على منافذ بيع اللحوم وتوفير خدمة ذبح الأضاحي مجانا للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث بلغ إجمالي المذبوحات 20 الف اضحية بزيادة قدرها 9 آلاف عن العام الماضي حيث كانت إجمالى مذبوحات الأضاحي حوالي 11 الف اضحية.

كان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد قرر تشكيل غرفة عمليات بالوزارة تعمل على مدار الساعة خلال اجازة عيد الأضحى المبارك لمنع التعدي على الأراضي الزراعية ومتابعة المجازر ومنافذ بيع وتداول اللحوم والأضاحي الحية وفي ذات السياق استعدت وزارة الزراعة لاستقبال شكاوى المواطنين والمزارعين والمربين على أرقام الخط الساخن 15500 و19561 وعلى رقم الواتس آب 01111866710.