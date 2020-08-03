شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينتقل فيروس كورونا للطفل أثناء الرضاعة الطبيعية؟.. وزارة الصحة توضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، لا ينتقل للطفل أثناء الرضاعة الطبيعية من الأم التي تأكد إصابتها بالفيروس.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن لبن الأم مهم لتقوية جهاز المناعة للطفل لأنه يحتوي علي أجسام مناعية.

وأضافت أنه في حالة إصابة الأم بفيروس كورونا يتكون لديها أجسام مضادة لكوفيد 19 والتي تنتقل مباشرة من الأم للطفل عن طريق لبن الثدي لتزيد من مناعته، وهو الأمر الذي لا يتوافر في اللبن الصناعي.