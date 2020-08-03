شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة توجه بالبدء في تطوير محمية وادي الجمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، البدء في تطوير محمية وادي الجمال بمرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

وشددت «فؤاد»، خلال قيامها بجولة تفقدية للمحمية، اليوم الإثنين، لمتابعة تنفيذ قرار فتح محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر للزوار مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للتعامل مع الأزمة الراهنة لعودة الحياة إلى قطاع السياحة البيئية مع الحفاظ على سلامة الزوار والأنظمة البيئية، على أهمية محمية وادى الجمال للسياحة البيئية عالميًا، حيث تعد منطقتى حنكوراب والقلعان من أجمل شواطئ العالم، بالإضافة إلى الطبيعة التراثية والثقافية الفريدة للمنطقة، والتى تميزها، ويحافظ عليها السكان المحليين بالمنطقة كجزء أساسى، ولا غنى عن دورهم في مسارات التنمية التي تنفذها الوزارة.

وأكدت الوزير أن مصر تشهد حاليًا تحولًا تنمويًا سريعًا في كافة المجالات ومنها حماية المحميات الطبيعية وتطويرها للحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والثروات الطبيعية بها، من خلال تطويرها وادارتها طبقا للنظم العالمية والتى تحقق الحفاظ على تلك الموارد مع تعظيم فرص الاستمتاع بها، حيث وجهت بالبدء في تطوير محمية وادى الجمال بإعداد دراسة التقييم الاستراتيجى البيئى للمحمية، وكذلك أعداد دراسة لتقييم الفرص الاستثمارية للمحمية وخطة استخدام الأراضى وفق للحساسية البيئية للحفاظ على موارد المحمية وتنوعها البيولوجى الفريد مع دمج تراثها الثقافى والاجتماعى في خطط التطوير، بما يضعها ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة عالميا ونمودجا حقيقيا للتنمية المستدامة التي يراعى فيها كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية والتراثية والثقافية والاقتصادية وكذلك دمج القطاع الخاص.

وشملت الجولة زيارة متحف بيت العبابدة، والذى يعد نموذجا حقيقيا متكامل للتنمية المستدامة القائمة على التعاون بين شركاء العمل البيئى، حيث تم تطويره مؤخرًا بالتعاون بين الوزارة متمثلة في أحد المشروعات القائمة والقطاع الخاص متمثل في أحد الفنادق المهتمة بالسياحة البيئية بالمنطقة والمجتمع المحلى الذي يعد محور أساسى لكافة أعمال التطوير بالمحميات «لأنهم حماة الموارد الطبيعية والتراث الثقافى والبيئى على مدار السنين لنا وللأجيال القادمة».