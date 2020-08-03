شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 310 محضر تمويني خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، بأنه تم شن عدد من الحملات التفتيشية خلال أيام عيد الأضحى لضبط الأسعار والوقوف على مدى جودة المنتجات المعروضة، أسفرت عن تحرير (310) محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، منها 178 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و132 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات آخرى.

وأضاف أنه من أبرز القضايا التموينية التي تم ضبطها تحرير 10 محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة بمركز ومدينة بركة السبع لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمى، كما تم تحرير 4 محاضر لأصحاب مخابز بلدى بمركز ومدينة الشهداء وذلك لعدم وجود شهادة صحية وتجميع دقيق بلدى مدعم لإعادة بيعه بالسوق السوداء، فيما تم تحرير 2 محضر ضد أصحاب محل جزارة لذبحهم لحوم بلدى خارج المجازر وتحرير محضر اخر ضد مجهول لتجميعه دقيق بلدى محظور تداوله وضبط 15شيكارة بمركز ومدينة السادات.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل بقالة بناحية طليا لحيازته وعرضة للبيع شاى مجهول المصدر حيث تم ضبط 960 كجم شاي، وتحرير محضر آخر ضد مجهول لتجميعه دقيق بلدى محظور تداوله، وضبط 10 شكائر دقيق بمركز ومدينة أشمون، كما تم تحرير محضر ضد صاحب هايبر بمدينة شبين الكوم لحيازته وعرضه للبيع لحوم مجمدة غير صالحه للإستهلاك الأدمي.