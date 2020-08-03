شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة أول قداس للصلاة بكنائس سوهاج بعد توقف 4 أشهر بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيم أول قداس للصلاة بكنائس محافظة سوهاج، الإثنين، بعد توقف يقرب من 4 أشهر، بسبب إجراءات الدولة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشهدت كنائس المحافظة إقامة قداسات الصلاة وسط تطبيق لإجراءات التباعد الاجتماعي، وارتداء المصلين للكمامات، وجرى فحص الحاضرين للقداسات باستخدام كاشفات الحرارة قبل الدخول، فضلا عن استخدام المطهرات والمعقمات داخل الكنائس، وسط فرحة الحضور بعودة القداسات مرة أخرى.

وعادت الصلاة داخل الكنائس بقرار من قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وتم تحديد عدة شروط لعودة الصلاة من بينها: أن يتم التسجيل المسبق قبل حضور القداس من خلال منصة التسجيل الإلكترونية، ويتم التسجيل لحضور قداس واحد فقط للشخص خلال شهر أغسطس، وأي تسجيلات مكررة يتم إلغائها تلقائيا، وحددت الكنيسة موعد الدخول قبل بدء القداس بنصف ساعة فقط بعدها يتم غلق الباب الخارجي للكنيسة ويمنع الدخول أو الخروج، ومنعت الكنيسة السلام باليد والاكتفاء بالتحية بالانحناء فقط مع ارتداء الكمامة.

وناشدت الكنيسة المصلين إحضار مستلزماتهم الشخصية من (كتاب الصلوات، وغطاء رأس السيدات، وزجاجة المياه)، مؤكدة أنه سيتم فتح باب الكنيسة للانصراف تباعا منعا للزحام والتكدس، وفى حالة التعذر عن الحضور يجب الإبلاغ مسبقا لإعطاء فرصة لشخص آخر.