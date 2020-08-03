شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 311 حالة مصابة بفيروس كورونا في «عزل قنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن حازم عمر، نائب محافظ قنا، تعافي وخروج 311 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى قنا العام منذ تحويلها إلى مستشفي لعزل المواطنين المصابين بالفيروس.

وقال «عمر» خلال زيارته للمستشفى على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل، اليوم الإثنين، إن نسب الإصابة بفيروس كورونا انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية وذلك بعد شهور طويلة بذل فيها الأطباء وفرق التمريض بالمستشفيات جهود مضنية لرعاية ومتابعة الحالات المصابة بالفيروس.