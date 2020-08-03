ضبط تاجر أسلحة في البحيرة بحوزته 11 بندقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، أحد الأشخاص، لقيامه بالاتجار في الأسلحة النارية بدون ترخيص وبحوزته 11 بندقية خرطوش.
تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، أفادت قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة) بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام والتي أسفر إحداها عن ضبطه، وذلك حال قيادته سيارة ملاكي بدائرة مركز شرطة بدر، وبتفتيش السيارة تم ضبط (11 بندقية خرطوش)، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإتجار.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وخاصةً متجري ومحرزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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