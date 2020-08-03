"الحقوني أنا مخطوف".. تفاصيل القبض على المتهمين بخطف تاجر مخدرات بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث:
ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 4 أشخاص لاتهامهم باختطاف تاجر بسبب خلافات مالية بينهم.
أثناء مرور المقدم إسلام مقبل، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان، لتفقد الحالة الأمنية، تلاحظ قيام أحد الأشخاص بالاستغاثة "ألحقوني .. أنا مخطوف"، والقفز من الصندوق الخلفي الخاص بسيارة نصف نقل.
على الفور تمكن الرواد محمد زهران ومصطفى محروس وأحمد أبو عبيدة ومحمد الشريف وأحمد عبد الله، ضباط مباحث القسم، من ضبط أربعة أشخاص "لثلاثة منهم معلومات" وذلك حال استقلالهم السيارة المشار إليها "قيادة أحدهم يعمل عليها كسائق"، وبسؤالهم قرر أحدهم بقيام باقى المتهمين باختطافه من منطقة الكوم الأحمر بالجيزة محل عمله، وإصطحبوه داخل السيارة المشار إليها، وقاموا باحتجازه بالصندوق الخلفي الخاص بالسيارة بسبب وجود خلافات مالية بينهم حول تجارة المواد المخدرة.
وبمواجهة باقى المتهمين أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أقروا بقيامهم بتسليم المذكور مبلغ مالى (12 ألف جنيه) نظير شراء كمية من المواد المخدرة، إلا أنه لم يقم بذلك، ورفض إعادة المبلغ المالى مما أثار حفيظتهم، فخططوا لإختطافه واحتجازه داخل السيارة المشار إليها لإجباره على رد المبلغ المالى، وفى سبيل ذلك توجهوا لمحل عمله وقاموا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر، مدير قطاع الشرق، إلى النيابة العامة.
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