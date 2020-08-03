خلال 24 ساعة.. ضبط 30 سلاح ناري وتنفيذ 31 ألف حكم قضائي متنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (30 قطعة سلاح ناري، بحوزة 19 متهمًا).

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ 31 ألف حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.